Бюджет – как тришкин кафтан

«За два месяца нового года невыполнение госбюджета – почти 16 миллиардов гривен. Мы должны говорить правду. 13 из них – это провал поступлений от таможни», – такими словами 4 марта в Верховной Раде Владимир Зеленский увольнял правительство Гончарука и подталкивал парламент к назначению правительства Дениса Шмыгаля. В конце марта на фоне усиления кризисных явлений из-за пандемии дыра в бюджете превысила 22 млрд грн. Не прошло и трех недель, как в правительстве Шмыгаля уже состоялись первые кадровые изменения: свои кресла оставили министры финансов Игорь Уманский и здравоохранения – Илья Емец. Как стало известно, основание для освобождения первого – депутатам не понравился сценарий, по которому Уманский предлагал изменить бюджет, а на Банковой не одобрили его кадровую политику», – сообщает «Экономическая правда».

Почему на Банковой предпочли уволить самого Уманского, а не тех, кого предложил уволить он, а именно руководителей налоговой и таможенной служб – Сергея Верланова и Максима Нефедова, вопрос открытый. Хотя, как отмечено выше, 4 марта президент в основном провале поступлений в бюджет обвинял именно таможню. А Юлия Владимировна несмело намекнула о том, что тотальные коррупционные утечки не перекрыты.

В общем, все пошло, как всегда, по худшему сценарию. Будучи еще министром, Игорь Уманский подготовил три законопроекта: изменения в бюджет, изменения в Бюджетный кодекс и проект об Антивирусном фонде, но после власть «слила» нормы трех актов в один. И плевать, что Закон о бюджете приостанавливает положения Бюджетного кодекса. Кому интересно, что Конституционный суд ранее разъяснял, что нельзя законом останавливать действие положений кодекса? Корнавирус все спишет!

В ходе обсуждения перед голосованием критика изменений бюджета в основном касалась завышенных доходов, отсутствия реальной помощи бизнесу и людям и отъема средств у регионов. Кабинет министров Украины внес очередные правки в изменения Госбюджета, в новой версии заложен спад экономики на 3,9%, а также среднегодовой курс доллара в 29,5 грн, что позволит по году задирать его до 30 грн/долл. и выше.

Похоже, чиновники, демонстрируя маско-перчаточный дресскод, сами не очень-то верят в COVID-19. А иначе как объяснить тот факт, что резко похудел Антивирусный фонд, деньги из которого должны были идти на борьбу с коронавирусом и его последствиями, в том числе на поддержку экономики? Начинали с суммы 200 млрд, потом стало 120 млрд, а в итоге уже опустились до 66,3 млрд. И все равно к Антивирусному фонду уже «есть вопросы от МВФ», где он увидел коррупционные риски.

Очень любопытна цифра в 3,3 млрд для обслуживания государственного долга. И это, когда МВФ начал процедуру списания долгов наиболее бедным странам из-за пандемии COVID-19. Наши «зайчики» даже не попытались отсрочить выплату госдолга, и дальше обескровливая экономику страны!

Из положительного, коронакризис поставил точку в лукавой болтовне о необходимости продажи всех госпредприятий как «неэффективных», он со всей суровостью показал, что госпредприятия критично важны для существования социального государства. Именно за их счет будут компенсироваться недопоступления в бюджет. Ранее планировалось, что госпредприятия переведут в бюджет 41,3 млрд. Сейчас эта цифра выросла до 68 млрд грн.

Итак, с начала года за 3,5 месяца у нас третий министр финансов! На конец марта дыра в бюджете превысила 22 млрд грн, в стране карантин, власть не имеет стратегии и не понимает, что делает. Бюджет, как тришкин кафтан, бессистемно латает дыры, сокращая расходы на финансирование медицины и субсидий, зато увеличивает суммы выплаты внешнего долга. У нас прекрасные перспективы!