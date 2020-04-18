 
Информация к новости
  • Просмотров: 70
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Закарпатской области есть риск схождения лавин

Категория: Новости

В Закарпатской области есть риск схождения лавин

Сегодня, 20 апреля, в Закарпатской области сохраняется высокий риск схождения лавин на высокогорье в восточной части области. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

"По данным Укргидрометцентра, 20 апреля на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)",
 - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно прогнозу погоды на 20 апреля в западных областях днем ожидается от +9 до +16 градусов. Осадков не планируется, однако погода бде переменно облачной.


Источник: 112



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать