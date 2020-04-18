В Закарпатской области есть риск схождения лавин

Сегодня, 20 апреля, в Закарпатской области сохраняется высокий риск схождения лавин на высокогорье в восточной части области. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

"По данным Укргидрометцентра, 20 апреля на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)",

- говорится в сообщении.

Напомним, что согласно прогнозу погоды на 20 апреля в западных областях днем ожидается от +9 до +16 градусов. Осадков не планируется, однако погода бде переменно облачной.