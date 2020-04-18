Зеленский поблагодарил духовенство и верующих за гражданскую сознательность

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил глав ОГА и полицию за добросовестную работу, а также духовенство и верующих за гражданскую сознательность и соблюдение карантинных ограничений во время пасхальных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



«В этом году на богослужения пришло 130 тысяч верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось семь с половиной миллионов прихожан. Эта разница показывает сознательность украинцев, наше бережное отношение к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха – это победа жизни над смертью»,

– сказал Зеленский.По информации Офиса президента, на данный момент в большинстве областей страны ситуация спокойная и контролируемая, встречаются единичные случаи нарушения карантина, на которые уже отреагировали правоохранительные органы.

По данным руководителей ОГА, в большинстве храмов соблюдают договоренности с властями по недопущению большого скопления людей. Богослужения в большинстве церквей проходили или в присутствии незначительного количества прихожан, или вообще за закрытыми дверями.

Отмечается, что в нескольких регионах, к сожалению, были нарушения. По данным Национальной полиции, богослужения проводились в 13 658 храмах во всех областях Украины. Участие в них приняли почти 130 тыс. граждан. Лишь в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей было зафиксировано нарушение карантинных ограничений, в частности чрезмерное скопление людей и отсутствие индивидуальных средств защиты. Больше всего нарушений – в Донецкой области, там начато уголовное производство. В Запорожской, Ровенской и Черниговской областях полицейские составили три административных протокола.

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что большинство украинцев осознало опасность коронавируса и праздновало Пасху дома.

Также глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что в праздничных пасхальных богослужениях в почти 14 тысячах храмов приняло участие около 130 тысяч граждан.