Украина возглавила Форум безопасности сотрудничества ОБСЕ

В понедельник 20 апреля Украина принимает от Турции председательство в Форуме безопасности сотрудничества ОБСЕ. Украина будет первой страной, председательствующей в Форуме в режиме онлайн, с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19.

Как говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД, украинское председательство сосредоточит внимание государств-участников на необходимость восстановления полного и добросовестного соблюдения основополагающих принципов ОБСЕ и норм международного права. А также - на важности дальнейшей совместной работы над усовершенствованием политико-военного инструментария Организации в условиях новых вызовов и угроз и стремительного технологического развития в военной сфере.

Приоритетными вопросами председательства Украины станут:

-гибридные угрозы и вызовы региональной и международной безопасности;

-милитаризация и препятствование судоходству в Азово-Черноморском бассейне;

-вопрос легких вооружений и стрелкового оружия;

-выполнение резолюций СБ ООН 1540 (нераспространение оружия массового уничтожения) и 1325 (роль женщин в вопросах мира и безопасности).

Форум по сотрудничеству в области безопасности работает над повышением безопасности и стабильности в военной сфере в Европе. Он содействует соблюдению основных мер укрепления доверия и безопасности с целью регулирования обмена между государствами военной информацией и проведения взаимных проверок, а также Кодекса поведения, являющегося ключевым документом, который обеспечивает демократический контроль над силами безопасности.

Форум также разрабатывает нормы и оказывает практическую помощь в борьбе с распространением незаконного легкого и стрелкового оружия; занимается вопросами нераспространения оружия массового уничтожения; и осуществляет наблюдения за регулярными контактами, сотрудничеством и обменом военной информацией между государствами-участниками.