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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Япония на время эпидемии COVID-19 предложила секс-работникам финансовую помощь

Категория: Новости

Япония на время эпидемии COVID-19 предложила секс-работникам финансовую помощь

Сфера секс-услуг Японии пострадала от эпидемии коронавируса и правительство окажет финансовую помощь работникам. Об этом сообщается на сайте американкой медиакомпании CNN.

Секс-работники в Японии пострадали от закрытия и ограничений из-за эпидемии. В частности, в Японии введено чрезвычайное положение: многие предприятия закрыты, людям советуют не выходить на улицу.

Правительство предприняло пакет мер, включая финансовое стимулирование на сумму 108 триллионов японских иен (1 триллион долларов США), в том числе и на сферу секс-услуг, которые были включены в перечень дотируемых профессий после вмешательства активистов.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Японии зарегистрировано около 11 тысяч случаев заболевания коронавирусом по всей стране, в том числе не менее 236 случаев смерти.


Источник: БУКВЫ



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