В ВСУ 3 новых случая COVID-19, на Житомирщине заразился младенец

По состоянию на утро 20 апреля, в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 35 случаев COVID-19, из них 2 человека выздоровели и 2 умерли. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 309 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 38 человек.

За прошедшие сутки зарегистрированы 3 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (Хмельницкая городская больница - 1 работник ВСУ, Житомирский госпиталь - 1 военнослужащий), во Львовской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы). Состояние здоровья пациентов в Хмельницком и Львове удовлетворительное, у пациентки в Житомирском госпитале средней тяжести. Все больные получают необходимое лечение,

- заявили в Командовании медицинских сил ВСУ.

Всего в Украине 20 апреля коронавирус выявили у 5710 человек. Среди 261 новых заболевших - 16 детей и 43 медработника. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области не подали никакой информации по тестированию украинцев на коронавирус за 19 апреля.