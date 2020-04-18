144 подтвержденных случаев коронавируса в Одесской области и 3 выздоровевших

По данным на 12 часов 20 апреля в Одесской области лабораторно подтверждены 144 случая COVID-19. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке Одесский губернатор Максик Куций.

Он сообщил, что повторное проведение ПЦР-тестирование 7-летней девочки и 3-летнего мальчика из Измаила показало отрицательный результат на COVID-19. Также отрицательный результат получила жительница Сараты.

По данным на утро 20 апреля 2020 года, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 25 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 11 – жители Одессы.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в инфекционной больнице четыре человека находятся в тяжелом состоянии, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции легких. Все пациенты в возрасте старше 60 лет, из них один одессит, трое иногородних.

Также 21 пациент находится в состоянии средней тяжести.

Ребенок в возрасте 1 год и 3 месяца находится в состоянии средней тяжести. Еще два ребенка 2007 и 2010 г.р. находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении. Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

Для того, чтобы пациент с COVID-19 считался выздоровевшим, должны быть получены отрицательные результаты контрольных тестов.