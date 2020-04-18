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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

в Киеве нашли останки человека, завернутые в мешок

Категория: Новости / Происшествия

в Киеве нашли останки человека, завернутые в мешок

В Киеве в понедельник, 20 апреля, прохожие во время прогулки с собакой обнаружили в лесополосе останки человека, завернутые в мешок. Ранее в Кривом Роге было найдено тело без ног на берегу реки. О страшной находке сообщили в Главном управлении Национальной полиции в столице.

«Сегодня около в 13:20 в дежурную часть Подольского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что в лесу неподалеку от проспекта Георгия Гонгадзе нашли останки, вероятно, человека»,
 — говорится в сообщении.По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы главка, районного управления полиции и судебно-медицинский эксперт.

На месте происшествия правоохранители обнаружили кости, а при дальнейшем осмотре территории нашли останки тела мужчины, закопанные в мешке в земле.

Жуткую находку направили на судебно-медицинскую экспертизу, полицейские устанавливают личность погибшего. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление всех обстоятельств особо тяжкого преступления.


Источник: ФАКТЫ



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