в Киеве нашли останки человека, завернутые в мешок

В Киеве в понедельник, 20 апреля, прохожие во время прогулки с собакой обнаружили в лесополосе останки человека, завернутые в мешок. Ранее в Кривом Роге было найдено тело без ног на берегу реки. О страшной находке сообщили в Главном управлении Национальной полиции в столице.

«Сегодня около в 13:20 в дежурную часть Подольского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что в лесу неподалеку от проспекта Георгия Гонгадзе нашли останки, вероятно, человека»,

— говорится в сообщении.По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы главка, районного управления полиции и судебно-медицинский эксперт.

На месте происшествия правоохранители обнаружили кости, а при дальнейшем осмотре территории нашли останки тела мужчины, закопанные в мешке в земле.

Жуткую находку направили на судебно-медицинскую экспертизу, полицейские устанавливают личность погибшего. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление всех обстоятельств особо тяжкого преступления.