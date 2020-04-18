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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Донецкой области произошла драка с участием ста человек

Категория: Новости / Происшествия

В Донецкой области произошла драка с участием ста человек

В поселке Новотроицком Донецкой области произошла массовая драка, в которой приняли участие около 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.

19 апреля 2020 года, в Новотроицком произошел конфликт с дракой, в котором приняли участие около 100 человек. Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между несколькими жителями»,
 - говорится в сообщении.
Отмечается, что на происшествия по сигналу «Тревога» был отправлен весь личный состав Волновахского отдела полиции, руководители областного главка и рота полиции особого назначения.

Участники массовой драки пытались перевернуть автомобили, стоявшие рядом с местом происшествия, поэтому полицейские, были вынуждены сделать четыре предупредительных выстрела в воздух, а также вызвать подкрепление.

По факту драки правоохранители открыли два уголовных производства с предварительной квалификацией по ч. 1 ч. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, полиция устанавливает всех участников события.


Источник: АиФ



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