В Донецкой области произошла драка с участием ста человек

В поселке Новотроицком Донецкой области произошла массовая драка, в которой приняли участие около 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.
Отмечается, что на происшествия по сигналу «Тревога» был отправлен весь личный состав Волновахского отдела полиции, руководители областного главка и рота полиции особого назначения.
Участники массовой драки пытались перевернуть автомобили, стоявшие рядом с местом происшествия, поэтому полицейские, были вынуждены сделать четыре предупредительных выстрела в воздух, а также вызвать подкрепление.
По факту драки правоохранители открыли два уголовных производства с предварительной квалификацией по ч. 1 ч. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, полиция устанавливает всех участников события.