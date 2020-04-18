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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Впервые в истории цена нефти марки WTI упала ниже нуля

Категория: Новости / Экономика и финансы

Впервые в истории цена нефти марки WTI упала ниже нуля

Цена майских фьючерсов нефти марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже упала ниже $0,00 за баррель. Таким образом, продавец платит покупателю за покупку нефти: в 21:08 был заключен контракт, согласно которому покупатель получает $0,05 за каждый баррель.

Сегодня нефть WTI уже обновляла рекорды обесценивания, подешевев до $11,57 ( -36.67%). Тогда обновился антирекорд 1999 года, когда WTI стоила $15.

Пьер Андуран, французский бизнесмен и управляющий хедж-фонда, специализирующегося на рынке нефти, даже говорил, что падение цен в условиях заполненных нефтью хранилищ, ничем не ограничено.

"Возможны и отрицательные цены",
 – добавил он. Теперь же цена на нефть WTI действительно стала отрицательной. Цена WTI около 21:40 по Киеву падала и вовсе до минус $39,44, т.е. цена обвалилась на -315,87%.


Источник: ФОКУС



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