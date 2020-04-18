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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Facebook удаляет страницы антикарантинных акций протеста

Категория: Новости

Facebook удаляет страницы антикарантинных акций протеста

Facebook начал удалять мероприятия, которые "нарушают правила социального дистанцирования". Под запрет попали, в том числе, протесты против карантина.

Представитель компании в комментарии изданию сообщили, что “мероприятия, которые не поддаются правительственным указаниям по социальному дистанцированию, не допускаются на Facebook”.

“Если правительство не запрещает проведение мероприятия в течение этого времени, мы разрешаем его организацию в Facebook. Организаторы не могут защищать собрания, которые нарушают рекомендации по охране здоровья, и они не могут препятствовать принятию мер предосторожности против распространения нового коронавируса”,
 — сказал представитель.

В компании отказались комментировать, страницы каких именно мероприятий была удалены из этих соображений.

Ранее репортер CNN Дони О’Салливан сообщил в Twitter, что удаленными оказались, например, рекламные объявления акций протеста против карантина в Калифорнии, Нью-Джерси и Небраске. Решение компанией, по словам О’Салливана, было принято после консультации с правительствами штатов.


Источник: БУКВЫ



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