Facebook удаляет страницы антикарантинных акций протеста

Facebook начал удалять мероприятия, которые "нарушают правила социального дистанцирования". Под запрет попали, в том числе, протесты против карантина.
Представитель компании в комментарии изданию сообщили, что “мероприятия, которые не поддаются правительственным указаниям по социальному дистанцированию, не допускаются на Facebook”.
В компании отказались комментировать, страницы каких именно мероприятий была удалены из этих соображений.
Ранее репортер CNN Дони О’Салливан сообщил в Twitter, что удаленными оказались, например, рекламные объявления акций протеста против карантина в Калифорнии, Нью-Джерси и Небраске. Решение компанией, по словам О’Салливана, было принято после консультации с правительствами штатов.