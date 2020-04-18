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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одессе будут снимать на видео тех, кто создает стихийные свалки

Категория: Новости

В Одессе будут снимать на видео тех, кто создает стихийные свалки

Еженедельно коммунальщики ликвидируют по городу стихийные свалки, однако он появляются снова и снова. В мэрии придумали, как предотвратить их появление интересным способом.

Как сообщил директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман, со следующей недели в департаменте начнут проводить фото- и видеофиксацию тех, кто нарушает чистоту.

Те несознательные жители нашего города, которые попадут в кадр, будьте готовы к тому, что вы станете «звездами». Город должен знать таких «героев», как антигероев,
- сказал Дмитрий Жеман.


Источник: ОДЕССА МЕДИА



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