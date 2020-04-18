Комитет Рады рассматривает правки к закону о банках

Комитет Верховной Рады по вопросам банковской деятельности во вторник, 21 апреля, начал рассматривать более 16,5 тысяч правок к закону о банках, сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк в Facebook.

"Начинаем комитет...сейчас будем ставить рекорд, рассматривать 16586 правок",

- сказал он перед началом онлайн-заседания.

Напомним, в первом чтении законопроект был принят 30 марта 267 голосами. Принятие данного законопроекта является одним из двух условий новой программы МВФ.

Ко второму чтению в законопроект подали рекордное количество правок, поэтому его хотят рассмотреть по 119 статье регламента, которая позволяет голосовать поправки целыми разделами.