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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Фестиваль Comic-Con отменен впервые за 50 лет существования

Категория: Новости / Культура и искусство

Фестиваль Comic-Con отменен впервые за 50 лет существования

В этом году, впервые за 50 лет, из-за пандемии коронавируса не состоится популярный фестиваль Comic-Con. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Фестиваль был назначен на 23-26 июля и традиционно должен был пройти в Сан-Диего. Переноса мероприятий не будет, следующий Comic-Con состоится лишь в июле 2021 года. Участники смогут запросить возврат денег или воспользоваться этими билетами в следующем году.

Отметим,что сосредоточенный на комиксах, научно-фантастических и фэнтези-проектах Comic-Con существует с 1970 года. В нем принимают участие студии Marvel, DC, Warner Bros. и другие.


Источник: 112



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