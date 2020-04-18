Австралия отказалась спасать от банкротства крупнейшую авиакомпанию

Австралийская авиакомпания Virgin Australia заявила о добровольном переходе во внешнее управление. На фоне кризиса, вызванного пандемией, Австралия отказалась спасать авиакомпанию, пишет The Guardian.

Вторая по величине авиакомпания Австралии Virgin Australia Holdings Ltd., стала одной из компаний, которая обратилась за защитой от банкротства. Правительство Австралии отклонило просьбу о предоставлении финпомощи, предложив владельцам вложить собственные средства, чтобы вытащить Virgin Australia из кризиса.

Днем ранее британский миллиардер Ричард Брэнсон, основавший бренд Virgin, обратился к правительству Австралии с просьбой предоставить авиакомпании финансовую помощь. Он запросил кредит на сумму 500 млн фунтов стерлингов. В качестве залога принадлежащий ему остров Некер, относящийся к Британским Виргинским островам.

Власти Великобритании еще не приняли решение по поводу предоставления авиакомпании финансовой. Британское правительство попросило авиакомпанию предоставить детали относительно попыток привлечь финансирование в частном секторе и привлекло специалистов Morgan Stanley для оценки прибыльности компании и ее вклада в британскую экономику.

Один из администраторов, Воан Строубридж, заявил, что не планирует сокращать штат из 10 000 сотрудников авиакомпании. По его словам, работникам, которые все еще работают, будет по-прежнему выплачиваться зарплата, а примерно 8 000 уволенных сотрудников продолжат получать пособие по найму.

По словам исполнительного директора авиакомпании Пола Скурры, еще 6000 подрядчиков и 4000 поставщиков также зависят от Virgin Australia