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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Степанов пообещал распределить еще 1400 упаковок гидроксихлорохина по всем регионам страны

Категория: Новости

Степанов пообещал распределить еще 1400 упаковок гидроксихлорохина по всем регионам страны

Министерство здравоохранения получило 1 400 упаковок гидроксихлорохина, которые будут распределены по регионам Украины для лечения больных коронавирусом. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В субботу, 18 апреля, Минздрав получил еще 1 400 упаковок гидроксихлорохина уже от другого производителя. Сегодня будет подписано соответствующее распределение, и это лекарственное средство будет доставлено в наши регионы, и будет находиться в больницах",
 - сказал Степанов.

Гидроксихлорохин известен больше как «Плаквенил». Сейчас его используют для симптоматического лечения больных Covid-19. В Минздраве заверили, что перебоев с ним не будет.


Источник: ОДЕССА МЕДИА



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