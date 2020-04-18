 
Информация к новости
  • Просмотров: 122
  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Минздрав предложит продлить коронавирусный карантин до 12 мая

Категория: Новости

Минздрав предложит продлить коронавирусный карантин до 12 мая

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что ведомство предложит некоторое смягчение карантинных мер, среди которых - прогулки в парках.
Минздрав предложит правительству продлить карантин в Украине до 12 мая, одновременно смягчив ряд ограничительных мер. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На ближайшее заседание правительства Министерство здравоохранения будет выносить постановление о продлении действия карантина до 12 мая. Это продолжение вызвано уровнем заболеваемости, который есть, и той опасностью, которую несет коронавирусная болезнь",
 - отметил Степанов.


Источник: Ліга



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать