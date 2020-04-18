Минздрав предложит продлить коронавирусный карантин до 12 мая

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что ведомство предложит некоторое смягчение карантинных мер, среди которых - прогулки в парках.

Минздрав предложит правительству продлить карантин в Украине до 12 мая, одновременно смягчив ряд ограничительных мер. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На ближайшее заседание правительства Министерство здравоохранения будет выносить постановление о продлении действия карантина до 12 мая. Это продолжение вызвано уровнем заболеваемости, который есть, и той опасностью, которую несет коронавирусная болезнь",

- отметил Степанов.