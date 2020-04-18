В Китае у двух врачей изменился цвет кожи из-за COVID-19

В китайском городе Ухань, откуда пошел коронавирус, у двух заболевших COVID-19 медиков изменился цвет кожи в ходе тяжелого протекания болезни. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на китайские СМИ.

Врачи Йи Фань и Ху Вэйфэн на протяжении двух месяцев сражались с вирусом, который напоследок оставил им неожиданный "подарок". У мужчин достаточно сильно изменился цвет кожи.

Кардиолог и уролог заразились коронавирусом в январе после того, как контактировали с инфицированными пациентами. По данным китайской государственной телекомпании CCTV, оба медика проходили лечение в Уханьской легочной больнице. Фань и Вэйфэну нуждались в насыщении крови кислородом из-за острой дыхательной недостаточности.

"Когда я впервые пришел в себя, особенно после того, как узнал о своем состоянии, я очень испугался. Мне часто снились кошмары",

– говорит Фань.Эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Хуачжуна науки и техники Сун Цзяньсинь рассказал, что во время борьбы с COVID-19 у заразившихся медиков были повреждены некоторые органы. В частности, удар пришелся по печени. В результате последствий коронавируса, железо из печени попало в кровеносные сосуды, так как орган не работал должным образом. Высокий уровень железа в крови изменил пигментацию кожи и цвет лица двух врачей.

Но по мнению лечащего врача одного из пациентов доктора Ли Шушенга, кожа могли изменить свой цвет из-за лекарств, которыми лечили инфицированных. Какие именно лекарства оказались под подозрением пока не сообщается. Доктор Ли Шушенг также добавил, что цвет кожи в обоих случаях постепенно вернется к норме.