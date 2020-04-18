В Мюнхене впервые за 70 лет отменили Октоберфест

Власти немецкой федеральной земли Бавария впервые с 1949 года отменили проведение Октоберфеста, традиционного пивного фестиваля, ежегодно собирающего миллионы участников. Об отмене праздника объявили премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер.

Мы согласились, что риск просто слишком велик,

- сказал Зёдер.

Жизнь с коронавирусом означает осторожную жизнь.

Как стало известно ранее, с 20 апреля в Германии смягчен карантин, несмотря на то, что страна входит в пятерку мировых лидеров по числу заболевших коронавирусом. В частности, правительство разрешило открыть коммерческие площадки площадью менее 800 квадратных метров, а также автосалоны, магазины велосипедов и книг.

Всего в Германии заболели 147 065 человек (5-й показатель в мире), 4862 умерли. По данным Института Коха, Бавария остаётся абсолютным лидером в Германии как по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, так и по количеству жертв (38 310 и 1336 человек соответственно).