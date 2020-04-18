 
Информация к новости
  • Просмотров: 66
  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Роман Труба заявил, что ожидает сообщения о подозрении

Категория: Новости / Политика

Роман Труба заявил, что ожидает сообщения о подозрении

Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба ожидает сообщения о подозрении. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в таком случае даст жесткий ответ.

"В ближайшее время власть собирается сообщить мне о подозрении. Вызов принимаю. Я отвечу жестко",
 - написал Роман Труба.

При этом Труба не сообщил, в чем его могут обвинить.

Напомним, 27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. И. о. директора ГБР стала Ирина Венедиктова.

Конкурсная комиссия избрала директором Государственного бюро расследований Романа Трубу в ноябре 2017 года. В ноябре 2019 года Верховная Рада Украины приняла решение о "перезапуске" Государственного бюро расследований, которое предусматривало увольнение Романа Трубы.


Источник: 112



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать