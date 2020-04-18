Роман Труба заявил, что ожидает сообщения о подозрении

Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба ожидает сообщения о подозрении. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в таком случае даст жесткий ответ.

"В ближайшее время власть собирается сообщить мне о подозрении. Вызов принимаю. Я отвечу жестко",

- написал Роман Труба.

При этом Труба не сообщил, в чем его могут обвинить.

Напомним, 27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. И. о. директора ГБР стала Ирина Венедиктова.

Конкурсная комиссия избрала директором Государственного бюро расследований Романа Трубу в ноябре 2017 года. В ноябре 2019 года Верховная Рада Украины приняла решение о "перезапуске" Государственного бюро расследований, которое предусматривало увольнение Романа Трубы.