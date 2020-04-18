Дворец опубликовал трогательное домашнее видео из детства королевы Елизаветы II

В честь дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II, отмечающей 21 апреля свое 94-летие, Букингемский дворец обнародовал видеоролик, в который включены архивные кадры времен детства Ее Величества — из частной коллекции королевской семьи. На них ныне правящая Елизавета II запечатлена вместе со своей матерью Елизаветой, а также младшей сестрой — принцессой Маргарет.

Елизавета, которая тогда еще тоже была принцессой и даже не рассматривалась в качестве кандидатки в монархи (ее отец был младшим братом отрекшегося впоследствии от престола короля Эдуарда VIII), возит игрушечную коляску, катается на качелях, играет в саду, ездит на пони, танцует.

Фанаты королевской семьи пришли в восторг от трогательного видео.