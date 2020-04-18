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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В Чернигове у одного из участников судебного процесса обнаружили COVID-19

Категория: Новости

В Чернигове у одного из участников судебного процесса обнаружили COVID-19

В Черниговском районном суде проводят дезинфекцию, поскольку у одного из участников судебного заседания обнаружили COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба суда.

19 апреля Черниговским районным судом Черниговской области рассматривалось дело об избрании меры пресечения лицу, которое находилось длительное время в розыске и было задержано сотрудниками полиции после возвращения на территорию Украины из Республики Польша»,
 - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста. Представители Национальной полиции 20 апреля сообщили руководству суда, что у подозреваемого обнаружен COVID-19. Судья и секретарь решили самоизолироваться.


Источник: АиФ



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