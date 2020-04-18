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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Южная Корея выделила Украине 700 тысяч долларов на борьбу с COVID-19

Категория: Новости / Экономика и финансы

Южная Корея выделила Украине 700 тысяч долларов на борьбу с COVID-19

Правительство Республики Корея выделило 700 тысяч долларов на поддержку Украины в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Средства пойдут на закупку корейских лабораторных тестов и поддержку в рамках гуманитарного реагирования ООН.

“Помощь поступит по двум направлениям. 300 тысяч долларов США будут предоставлены в виде партии лабораторных корейских тестов или средств на закупку таких тестов. Это не кредит, а безвозвратная гуманитарная помощь. 400 тысяч долларов Корея передаст ООН, в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине”,
 – заявил глава МИД.

Дмитрий Кулеба также выразил глубокую благодарность корейским партнерам за такую ​​важную помощь для нашего государства.


Источник: БУКВЫ



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