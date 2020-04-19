Одесская общественность vs COVID-19. Где безопасно провериться на наличие коронавируса

В Украине официально подтверждено более 6 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых около 100 случаев выявлено в Одессе и Одесской области. Началось активное волонтерское движение по оказанию помощи не только людям, которые находятся на самоизоляции, но и медикам. Возникает вопрос, как во время карантина можно предотвратить превращение социально активной жизненной позиции и необходимость постоянной коммуникации с людьми в угрожающую опасность для всех окружающих? У меня, как главы О О «Фонд демократическая инициатива», возник вопрос, который я решила исследовать и лично пройти тест на COVID-19.

Безусловно, чтобы не навредить своему здоровью и обезопасить окружающих, важно соблюдать следующие элементарные правила индивидуальной безопасности - использование защитных масок, резиновых перчаток, дезинфицирующих средств и соблюдение безопасной дистанции.

Общественные активисты, волонтеры и медики находятся в группе повышенного риска, а поэтому нуждаются в периодическом прохождении теста на коронавирус, которое не отличается от алгоритма тестирования обычных пациентов.

Возникает вопрос, где работники медицинской отрасли, общественные активисты и волонтеры могут проходить тестирование для своевременного выявления COVID-19?

Наиболее удобным диагностическим центром, в настоящее время, оказалась университетская клиника Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета, совместно с Национальным университетом «Одесская юридическая академия». Университетская клиника сделала быстрым и доступным процесс прохождения теста на коронавирусную инфекцию.

Меня заинтересовал их комплексный подход к решению вопросов оснащения нового университетского медицинского центра современным медицинским оборудованием.

Для налаживания работы они закупили:

10 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, COVID-19;

4 современных аппарата искусственной вентиляции легких;

500 литров антисептического жидкости, 1 аппарат для нагнетания кислорода;

10 баллонов кислорода;

30 электронных бесконтактных термометров и кварцевых ламп.

Как выяснилось позже, я сделала действительно правильный выбор, выбрав эту клинику, а сам прохождение самого теста оказалось достаточно познавательным, поскольку два одесских высших учебных заведения, объединив усилия, оборудовали современную медицинскую клинику и обустроили больничные палаты для оказания экстренной медицинской помощи противодействия коронавируса и защиты от пандемии COVID-19.

Кроме того, к работе вновь созданного центра присоединились ведущие специалисты-преподаватели, кандидаты, доктора медицинских наук, имеющие практический опыт работы, а также студенты 3-6 курсов Одесского медицинского института МГУ, желающих предоставить волонтерскую помощь медицинским учреждениям города Одессы.

Что касается самой процедуры выявления COVID-19 в университетском медицинском центре, то она, кроме проведения диагностики с использованием сертифицированного в Германии для всех стран Евросоюза, экспресс-теста, включает в себя и комплексное обследование состояния здоровья, в частности, измерения температуры тела, пульса и уровня кислорода в крови.

Само исследование на коронавирус длилось минут пятнадцать в комфортных условиях, с соблюдением всех норм, рекомендаций и правил безопасности, рекомендованных всемирной организацией здравоохранения.

Меня встретила врач в защитном костюме, которая предложила снять одежду и продезинфицировать руки. После спросила меня о самочувствии и рассказала о процедуре быстрого теста для определения коронавируса. Что касается проведения экспресс-теста, то он начался с измерения уровня кислорода в крови и температуры тела с использованием современного оборудования. После этого, распаковав в моем присутствии тест-систему, врач маленькой иглой проколола палец и нанесла немного крови на его активную зону. Ожидания результата продолжалось минут пятнадцать и завершились получением консультативного заключения со всеми данными моего обследования, который подтвердил у меня отрицательный результат проверки на коронавирус.

Почему это для меня важно? Потому что после прохождения экспресс-теста я уверена не только в себе, но и в том, что не создаю опасности для окружающих людей.

Следует обратить внимание, что в университетском центре ведется жесткий учет результатов тестирования, поскольку их результаты заносятся и хранятся с использованием специального программного обеспечения. Если болезнь будет обнаружена, пациент подлежит направлению в изолятор с возможностью получения интенсивной терапии.

В критических случаях, предусмотрена возможность направления больного каретой скорой помощи в специализированную больницу, при этом предусмотрена возможность использования отдельного выхода, чтобы избежать любого контакта с другими посетителями медицинского центра.

А теперь самое главное! Каждый желающий может пройти бесплатный экспресс-тест на вирус COVID-19.

Благодаря созданному на базе университетской клиники Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета, call-центру каждый желающий может получить консультацию по телефону (048 700 78 30) или онлайн-консультацию врача с помощью кабинета телемедицины в любом населенном пункте страны, а также в случае необходимости записаться на прием в клинику, чтобы пройти комплексное обследование и, в частности, сдать тест на коронавирус.

Несмотря на дефицит медицинского оборудования в Украине, Одесскому медицинскому институту Международного гуманитарного университета совместно с Национальным университетом «Одесская юридическая академия» удалось интегрировать весь имеющийся у них медицинский потенциал в систему оказания медицинской помощи Одесской области по лечению тяжелых больных с коронавирусной инфекцией.

Горячая линия записи на прием к врачу и прохождения тестирования по COVID-19 в Одессе и Одесской области по телефону: 048 700 78 30.

График работы: пн-пт с 10.00 до 15.00.