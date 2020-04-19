Кабмин увеличил размер минимальной помощи по безработице с 650 до 1 тыс. грн

Кабмин увеличил размер минимальной помощи по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина с 650 грн до 1 тыс. грн. Об этом говорится в постановлении правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины, которое вступило в силу 18 апреля, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Минимальный размер пособия по безработице повышен до 1 тыс. гривен для:

- тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее 6 месяцев или уволены с последнего места работы в связи с негативными факторами (например, прогул);

- молодежи, которая закончила или прекратила обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и требует содействия в трудоустройстве на первое рабочее место;

- внутренне перемещенных лиц, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Всем безработным, которые стали на учет в период карантина и получают помощь в минимальном размере (650 грн.), помощь будет автоматически пересчитана с первого дня регистрации в службе занятости.

В период карантина регистрация безработных осуществляется с первого дня подачи соответствующего заявления в центры занятости. Выплата пособия по безработице назначается с первого дня регистрации.

Постановление применяется с начала объявления карантина, то есть с 12 марта, и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина.