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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

США останавливают прием иммигрантов на два месяца

Категория: Новости

США останавливают прием иммигрантов на два месяца

Президент США Дональд Трамп распорядился запретить прием иммигрантов в страну на 60 дней. Указанный запрет будет касаться тех, кто претендует на получение "зеленой карты".

Источник: Reuters

Детали: Президент планирует подписать соответствующее распоряжение в среду. Указ будет касаться только тех, кто претендует на постоянное жительство в Штатах, то есть на "грин-карту". Однако, запрет не будет применяться к тем, кто едет в Штаты на временной основе.

"Это будет нечестно и неправильно по отношению к американцам заменить их новыми рабочими, которые прибыли из-за границы", – сказал он журналистам.

Трамп также отметил, что решение будет иметь исключения.Глава Белого дома заявил, что распоряжение будет пересмотрено через 60 дней.

"Остановка иммиграции поможет безработным американцам в первую очередь получить рабочие места, когда страна откроется (завершится карантин – УП)", – заявил Трамп.


Источник: Украинская правда



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