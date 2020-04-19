Власти Одессы решили закрыть все рынки и перенести поминальные дни

Власти Одессы решили закрыть продовольственные рынки в городе в связи с карантином после реакции главы Офиса Президента на действия мэра Геннадия Труханова.

Такое решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполкома Одесского горсовета 21 апреля.

«Временно остановить работу розничных рынков в городе Одесса до отмены соответствующих запретов и ограничений», - сказано в решении комиссии

Кроме того, комиссия решила «перенести поминальные дни после Пасхи и совершение заупокойных молитв на Троицкую родительскую поминальную субботу, которая состоится 6 июня 2020» и ограничить доступ к кладбищам.

Контроль за выполнением настоящего решения мэр Одессы Геннадий Труханов оставил за собой.

Отметим, что Глава Офиса Президента Андрей Ермак выразил возмущение тем, что мэр Одессы не закрыл продовольственные рынки. Полиция Одесской области открыла производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений (статья 325 Уголовного кодекса Украины) на одесском рынке «Привоз».