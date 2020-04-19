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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Международный турнир Лобановского перенесен в связи с пандемией коронавируса

Категория: Новости / Спорт

Международный турнир Лобановского перенесен в связи с пандемией коронавируса

Пандемия коронавируса стала причиной переноса XVII розыгрыша турнира Валерия Лобановского, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Соревнования перенесены на 2021 год. Ориентировочные даты остаются теми же, что и в этом году - 29 - 30 апреля.

Отметим, что участие в соревнованиях в следующем году примут молодежные сборные Украины, Португалии, Словении и Болгарии.

Справка: Турнир Валерия Лобановского был организован в 2003 году. В первых двух розыгрышах участвовали клубные команды (оба раза побеждало киевское "Динамо"), затем один раз - национальные сборные. После этого за трофей начали соревноваться молодежные сборные разных стран. Украина пробивалась в финал шесть раз, а победителем турнира становилась дважды - в 2009-м и 2019 годах.



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