"Драматическая ситуация на рынке": министры стран ОПЕК провели "мозговой штурм"

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила, что несколько министров из стран-членов картеля и из стран-союзников провели 21 апреля консультации для обсуждения снижения мировых цен на нефть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Организация заявила, что министры проводили "неофициальную телеконференцию для мозгового штурма по текущей драматической ситуации на рынке нефти".

Из сообщения непонятно, участвовали ли в совещании представители крупных производителей, таких как Россия и Саудовская Аравия.

Напомним, цены на нефть продолжили свое падение в начале текущей недели. Фьючерсы на американскую нефть WTI достигшие 20 апреля отрицательное значений, котировки эталонного североморского сорта нефти Brent опустились 21 апреля до минимальных, с 2001 году показателей