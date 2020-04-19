Еврокомиссия выделяет Украине 1,2 миллиарда евро

Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 миллиарда евро поддержки во время пандемии коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба Офиса президента в среду, 22 апреля.

"Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС - это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор", - отметил президент Владимир Зеленский.

Отмечается, что средства ЕС помогут гарантировать макроэкономическую стабильность Украины. Благодаря такой поддержке государство сможет освободить дополнительные ресурсы для защиты граждан и смягчения негативных последствий пандемии для людей.

Как сообщают в ОП, в общем Евросоюз выделяет около трех миллиардов евро десяти странам-соседям. Следующее после Украины государство, которое получит такую ​​помощь, - Тунис, которому ЕС предоставит 600 млн евро.

При этом предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европарламент и Совет ЕС. Первый транш выделят сразу после одобрения, а второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020-го или первой половине 2021 года. Транши будут зависеть также от удовлетворительного прогресса страны-партнера в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда.

Ранее в апреле Еврокомиссия уже приняла решение о выделении пакета помощи Украине в размере 190 млн евро на поддержку системы здравоохранения, экономики, малого и среднего бизнеса, защиты уязвимых категорий населения. Отдельно ЕС выделил 13 млн евро на гуманитарные нужды в Донбассе.