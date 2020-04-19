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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Одессе проходит акция протеста. Что требуют предприниматели?

Категория: Новости / История и общество

В Одессе проходит акция протеста. Что требуют предприниматели?

В Одессе проходит автопробег предпринимателей. Требуют послабления карантина.

Об этом с места событий сообщает журналистка 048.ua.

Сегодня, 22 апреля, в Одессе начался массовый автопробег предпринимателей города и области. Началась акция с проспекта Небесной сотни, 2 (парковка за ТРЦ "Сити-Центр"), далее участники проедут по городу и к 14:00 планируют быть на парковке перед Одесской областной государственной администрацией, чтобы пообщаться с главой области.

Всего зарегистрировалось около 500 участников. Почти все они представители малого бизнеса, предприниматели. Они говорят, что это не протест, все будет проходить мирно. Хотят чтобы власти обратили внимание на трудности, которые испытывает бизнес во время карантина.

Напомним, вчера мы писали о том, что городские власти приняли решение о закрытии всех продуктовых рынковна территории города. Это решение было принято после того, как центральное правительство пригрозило принятием мер по отношению к руководству города.

 Организатором акции является Борис Эмельдеш - президент "Всеукраинская Профессиональная Ассоциация Предпринимателей" ГО "ВПАП". Недавно он совместно с бывшим сотрудником коммунального учреждения Одесского городского совета требовал отставки главы одесской патрульной полиции.

Обновлено 11:22: удя по всему, больше всего предпринимателей возмущает не факт закрытия рынков, а то, что крупные торговые сети продолжают работать. В частности, речь идет о строительном супермаркете Эпицентр. На данный момент автопробег остановился возле него.

 

 

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В Одессе проходит акция протеста. Что требуют предприниматели?
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