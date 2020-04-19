США сообщили о "реальном положении вещей" касательно партнерства с Украиной в уменьшении биологических угроз

Посольство США заявило о намерении “утвердить реальное положение вещей” на фоне распространения дезинформации относительно истинного американо-украинского партнерства в уменьшении биологических угроз. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте посольства, передает УНН.

“Посольство США хотело бы утвердить реальное положение вещей в отношения распространение дезинформации, что кружит в некоторых кругах Украины, следуя российской дезинформации относительно истинного американо-украинского партнерства в уменьшении биологических угроз. Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает в Украине вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины”, — говорится в сообщении.

Как отметили в посольстве, США также работают с украинскими партнерами, чтобы развить способность Украины выявлять вспышки, вызванные опасными патогенами, прежде чем они будут представлять угрозу безопасности или стабильности.

“Наши совместные усилия помогают гарантировать, что опасные возбудители не попадут в чужие руки. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Министерством здравоохранения, Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, Национальной академией аграрных наук и Министерством обороны, чтобы всем нам жилось безопаснее”, — отметили дипломаты.

Также они объяснили, что Международный научно-технический центр в Украине (МНТЦ/STCU) — это межправительственная организация, сторонами в котором являются Азербайджан, Европейский Союз, Грузия, Молдова, Украина, США и Узбекистан.

“МНТЦ призван способствовать глобальному миру и процветанию путем совместного уменьшения рисков, связанных с химическим, биологическим, радиологическим и ядерным оружием, путем поддержки гражданских научно-технических партнерств и сотрудничества, касающегося глобальных угроз безопасности и способствующихнераспространению”, — добавили в посольстве .