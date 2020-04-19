Цена на нефть Brent рухнула до 20-летнего минимума

Цена на нефть эталонной марки Brent упала ниже 17 долларов за баррель на фоне хаоса на рынке.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Июньский контракт на WTI торгуется в 7:20 по киевскому времени на уровне 10 долларов за баррель, подешевев на 0,95 доллара, или на 8,5%.

Июньский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевел на 2,81 доллара (14,5%) - до 16,52 доллара за баррель, минимума за 18 лет.

По данным издания, рынок нефти продолжает "хаотичные конвульсии" на фоне разрушающегося спроса и дефицита свободных емкостей для хранения сырья. Развал нефтяного рынка показывает масштаб проблем, с которыми столкнулась мировая экономика, и это ведет бегству инвесторов от риска.

Коллапс рынка, начавшийся 20 апреля с исторического падения ниже нуля майских фьючерсов на WTI, распространился 21 апреля на июньские контракты, а также на европейскую Brent и сделки на спот.

"Это показало, что речь идет не о техническом сбое, а об укрепляющейся рыночной тенденции", - пишет издание.

Участники рынка убеждены, что компании-производители слишком медленно реагируют на изменение конъюнктуры. Ситуация на рынке делает более вероятным введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт нефти, сказал Wall Street Journal бывший советник Белого дома Боб МакНэлли.