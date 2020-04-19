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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР

Категория: Новости / Политика

В случае внезапной смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына Северную Корею может возглавить его сестра Ким Йо Чон. Об этом передает The New York Post.

"Некоторые эксперты полагают, что сестра северокорейского лидера Ким Йо Чон станет номинальным лидером ", - указано в сообщении.

Напомним, вопрос состояния здоровья Ким Чен Ына был поднят 15 апреля, когда северокорейский лидер не смог принять участие в церемонии чествования своего деда Ким Ир Сена в Кымсусанском дворце Солнца.

Ранее также сообщалось, что в настоящее время США изучают разведывательные данные о состоянии Ким Чен Ына.


Источник: 112.ua



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