Кабмин установил пособие по частичной безработице

Кабинет министров установил на период карантина пособие по частичной безработице в размере двух третей оклада, но не больше минимальной зарплаты. Соответствующая норма содержится в постановлении о Порядке предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина.

Согласно постановлению, в случае вынужденного сокращения из-за карантина помощь оказывается территориальными органами службы занятости. В других случаях помощь предоставляется работодателем (кроме лиц, работающих по совместительству).

Сумма предоставляется на срок сокращения деятельности и на месяц после завершения карантина. Работодатель может обратиться за получением средств для выплат в случае уплаты единого взноса в течение шести месяцев, предшествующих дате сокращения деятельности. Кроме того, работодатель может не расторгать трудовой договор с работником, которому выплачивалось пособие в течение периода, равного периоду выплаты.