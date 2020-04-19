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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Кабмин установил пособие по частичной безработице

Категория: Новости / История и общество

Кабмин установил пособие по частичной безработице

Кабинет министров установил на период карантина пособие по частичной безработице в размере двух третей оклада, но не больше минимальной зарплаты. Соответствующая норма содержится в постановлении о Порядке предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина.

Согласно постановлению, в случае вынужденного сокращения из-за карантина помощь оказывается территориальными органами службы занятости. В других случаях помощь предоставляется работодателем (кроме лиц, работающих по совместительству).

Сумма предоставляется на срок сокращения деятельности и на месяц после завершения карантина. Работодатель может обратиться за получением средств для выплат в случае уплаты единого взноса в течение шести месяцев, предшествующих дате сокращения деятельности. Кроме того, работодатель может не расторгать трудовой договор с работником, которому выплачивалось пособие в течение периода, равного периоду выплаты.


Источник: РБК Украина



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