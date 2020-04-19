В Украине стартуют клинические исследования отечественного препарата от Covid-19

Об этом заявили в пресс-службе президента Владимира Зеленского.

Как сообщается, указанный препарат может существенно снизить или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Также отмечается, что данное средство могут применять как для непосредственно лечения Covid-19, так и для профилактики заболевания.

«Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки», — добавил Зеленский.

За последние сутки в Украине зафиксировано 467 новых случаев Covid-19, общее число зараженных — 6592 человека. Жертвами коронавируса стали уже 174 заболевших, 424 пациента выздоровели.