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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Землю ждет новый температурный рекорд - ООН

Категория: Новости

Землю ждет новый температурный рекорд - ООН

Во всемирной метеорологической организации спрогнозировали новый температурный рекорд до 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление организации в Женеве.

Дальнейший рост температур наиболее вероятен для высоких широт и на суше. Океан будет нагреваться более медленно.

При этом эксперты отметили, что температура - это только один из климатических индикаторов. К ним также относятся концентрация СО2 в атмосфере, температура и кислотность океана, уровень моря и таяние ледников.

На текущий момент все эти индикаторы демонстрируют ускорение климатических изменений в ближайшие пять лет.

При этом, пандемия COVID-19 может временно сократить количество выбросов парникового газа.


Источник: Корреспондент.net



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