Впервые зафиксировано слияние черных дыр с огромной разницей в массе

Астрономы впервые зафиксировали слияние двух черных дыр, масса которых значительно различается.

Об этом пишет Space.com.

Одна из них примерно в четыре раза тяжелее другой. Наблюдение удалось благодаря детекторам гравитационных волн LIGO и VIRGO.

Это событие произошло на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от Солнечной системы.

Существование гравитационных волн предсказал Альберт Эйнштейн более 100 лет назад. А вот зафиксировать их астрофизикам удалось только в 2015 году.

Самый распространенный источник этих волн – слияние двух черных дыр.

Ученые установили, что одна из черных дыр была тяжелее Солнца примерно в 8 раз, а другая – в 30.

"Мы наблюдали несколько случаев слияния черных дыр, однако никогда раньше одна из них не была в четыре раза массивнее другой", – рассказал сотрудник LIGO из Института гравитационной физики Общества имени Макса Планка Фрэнк Ом.