Трамп назвал Иран угрозой на воде

Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы страны будут открывать огонь по иранским военным катерам, идущим на опасное сближение с американскими кораблями. Об этом он рассказал на брифинге в Белом доме 22 апреля, сообщает ТАСС.

"Иран − это угроза. Мы должны разбить их на воде. Мы не хотим, чтобы их военные катера окружали наши корабли, плавали вокруг наших кораблей и веселились. Мы не хотим, чтобы они даже приближались к нашим кораблям", − подчеркнул президент США.

Трамп отметил, что такие действия Ирана подвергают опасности американских моряков.

"Я не собираюсь позволять этому происходить", − указал он.

Ранее Трамп объявил в Twitter, что дал указание ВМС США уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским судам.

Напомним, 15 апреля пресс-служба Пятого флота ВМС США заявила, что военные катера КСИР совершали опасные маневры вблизи нескольких американских боевых кораблей в Персидском заливе. В сообщении говорится, что некоторые иранские корабли подходили к судам на расстояние до девяти метров.