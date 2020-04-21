В Чернобыльской зоне горят торфяники — недалеко от пункта захоронения радиоактивных отходов

В Чернобыльской зоне, недалеко от пункта захоронения радиоактивных отходов, загорелись торфяники, сильный дым видно даже с ЧАЭС. Об этом сообщил глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко в эфире "24 канала".

"К сожалению, они очень сильно разгорелись, дым видно даже с ЧАЭС. То есть когда смотришь на нее, с одной стороны – торфяники, а с другой – Буряковка. Это село, рядом с которым находится одноименный пункт захоронения радиоактивных отходов",- отметил Емельяненко.

По его словам, на востоке зоны обязательного отселения сгорели почти три села.

Емельяненко также отметил, что сил и ресурсов у огнеборцев не хватает, чтобы потушить пожары, которые не прекращаются. Волонтеры помогают обеспечить питание бригад, задействованных в борьбе с огненной стихией.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне начался еще 4 апреля, его ликвидация продолжается. Убытки предварительно оцениваются в десятки миллионов гривен.