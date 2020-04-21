Цены на нефть восстанавливаются: WTI выросла на 30%

Цены на нефть начали восстанавливаться - фьючерсы на нефть марки Brent, которые накануне упали до 15,98 долларов за баррель, выросли на 10,76% до 21,41 доллара за баррель (по состоянию на 17:45 по Киеву).

Об этом сообщает Reuters.

При этом, фьючерсы на нефть WTI выросли на 30,5% до 15,10 долларов за баррель.

"Распродажа, которая была вызвана сегодня в ценах на Brent, с большой вероятностью сделает еще большее давление на ОПЕК +, чтобы сильнее сократить добычу нефти", - заявил аналитик Avatrade Наим Аслам.

"Мир все еще очень сильно зависит от нефти, и как только мы пройдем через эту бурю, спрос будет расти", - добавил он.

Отмечается, что запасы нефти в США выросли на 13,2 млн баррелей за неделю, завершившуюся 17 апреля. При этом, аналитики прогнозировали рост на 13,1 миллиона баррелей.