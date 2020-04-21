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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Air Canada прекратила летать в США

Категория: Новости

Авиаперевозчик "Air Canada" временно прекращает выполнять все рейсы в США.

Источник: пресс служба авиакомпании

Дословно: "Air Canada" объявляет о прекращении плановых рейсов в США после 26 апреля через соглашение между правительствами Канады и США о продлении на месяц ограничений на пересечение границы. "Air Canada" намерен возобновить сообщение с США 22 мая при отсутствии дальнейших правительственных ограничений ",

Детали: вторая по величине канадская авиакомпания "WestJet" также объявила о продлении еще на месяц отмены всех международных рейсов.


Источник: Украинская правда



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