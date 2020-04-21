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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Новый глава одесского Медина

Категория: Новости

Новый глава одесского Медина

Одесский Медицинский университет получил и.о. ректора. Им стал Руслан Вастьянов. До последнего времени он возглавлял кафедру общей и клинической патологической физиологии Медина, а также является секретарем научного общества патофизиологов.

Во время конфликта команды экс-ректора Запорожана с Минздравом Вастьянов занимал должность и.о. проректора по научно-педагогической работе.

Напомним, с 2018 года, когда Министерство здравоохранения уволило Валерия Запорожана с занимаемой должности, на его месте побывали Константин Аймедов, Валерия Дубинина и Юрий Сухинов.
Назначенного и.о.ректора Руслана Вастьянова в Медине считают человеком из команды Запорожана.

 


Источник: odessa1.com



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