Новый глава одесского Медина

Одесский Медицинский университет получил и.о. ректора. Им стал Руслан Вастьянов. До последнего времени он возглавлял кафедру общей и клинической патологической физиологии Медина, а также является секретарем научного общества патофизиологов.

Во время конфликта команды экс-ректора Запорожана с Минздравом Вастьянов занимал должность и.о. проректора по научно-педагогической работе.

Напомним, с 2018 года, когда Министерство здравоохранения уволило Валерия Запорожана с занимаемой должности, на его месте побывали Константин Аймедов, Валерия Дубинина и Юрий Сухинов.

Назначенного и.о.ректора Руслана Вастьянова в Медине считают человеком из команды Запорожана.