"Мрия" доставила в Украину медгруз, который может войти в книгу рекордов Гиннеса – Зеленский

Транспортный самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Украину медицинский груз из Китая, который по объему может войти в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский на брифинге после встречи самолета, которую транслировали на странице Офиса главы государства в Facebook, сообщает Укринформ.

Сегодня мы встречаем наш самолет "Мрия", большой груз, один из крупнейших грузов за последние недели, которые мы встречаем из Китайской Народной Республики. Наша "Мрия" привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечной сети. Также привезли около 260 тысяч защитных очков для наших медиков и более 100 тысяч защитных костюмов пятого уровня защиты,

- отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что нынешний рейс по объему груза является рекордом и может войти в Книгу рекордов Гиннеса.

Мы гордимся "Антоновым" и всеми экипажами и благодарны всем, кто помогает, прежде всего, украинцам и всем другим странам,

- подчеркнул Зеленский.

В свою очередь руководитель ГП "Антонов" Александр Донец объяснил, что в Украину сегодня доставлен груз весом 103 тонны.

Под 1300 кубических метров груз по объему - загруженность сейчас грузового отсека фюзеляжа. Я думаю, что мы именно по объему, который перевезен, выйдем на рекорд,

- сказал он.

Одновременно Донец анонсировал, что через неделю "Мрия" будет выполнять еще один рейс по заявке Украины.

Напомним, что самолет "Мрия" стал шестым самолетом авиатранспортного подразделения ГП "Антонов" - авиакомпании «Авиалинии Антонова», которые задействованы в перевозке жизненно важных грузов для борьбы с COVID-19. Часть этих рейсов пять самолетов Ан-124-100 "Руслан" выполняют по программе стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС.

Начиная с конца марта, по состоянию на 14 апреля авиакомпания "Авиалинии Антонова" в целом перевезла более 1,4 тыс. тонн грузов из Китая в страны Европы, Америки и Ближнего Востока.