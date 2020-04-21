Одесса: неделя за неделей

Сшивающие лоскутки Вселенной

В четверг, 23 апреля, отмечается Всемирный день книги. Он был учрежден в 1995 году на проходившей в Париже Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Этот день служит напоминанием о том, какую важную роль в развитии и становлении общества сыграли книги и как они повлияла на прогресс. Мы отдаем в этот день дань уважения писателям и их бессмертным произведениям.

Дата стала символичной для мировой литературы, поскольку именно в этот день в 1616 году не стало Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса, Инка Гарсиласо де ла Вега. В память о великих писателях была установлена эта дата.

Первоначально книги писались вручную. Это был тяжелый и кропотливый труд, требующий продолжительного времени. Поэтому книг в древности было мало и стоили они очень дорого. Собраниями книг обладали только верховные правители и монастыри. С изобретением книгопечатания ситуация изменилась. Но еще долгое время иметь домашнюю библиотеку могли позволить себе только состоятельные люди.

С момента появления первых книг утекло уже много воды, и кажется, что с развитием цифровых технологий книга должна была умереть. Но нет. Появились электронные и аудиокниги. Иметь целую библиотеку в тонком планшете очень удобно, но есть своя прелесть в перелистывании бумажных страниц. Отмечая Всемирный день книги и авторского права, мы признаем важность книги в сохранении и приумножении человеческой культуры. А благодаря книге обогащается мировое культурное наследие.

«Пасха: добро, любовь, вдохновение»

Одесская национальная научная библиотека вместе с художниками Одессы подготовила виртуальный художественный вернисаж «Краски Пасхи». Стало традицией творческое плодотворное сотрудничество библиотеки и мастеров изобразительного искусства. В этом смысле библиотека, усиливая интерес к книге, выполняет важную миссию, объединяя творческих людей, повышая интерес к искусству, развивая художественный вкус, понимание прекрасного. Здесь проходят выставки художественных произведений, творческие встречи, совместные художественные проекты. Куратором многих из них является отдел искусств ОННБ. Специалисты отдела ведут исследования художественной жизни нашего края (руководители проектов – Татьяна Щурова и Ольга Барковская).

На сайте библиотеки открыта виртуальная галерея «На Херсонской», где представляются обзоры художественных выставок Одессы, актуальная информация о художественной жизни города и художников.

В залах библиотеки постоянно экспонируют художественные выставки, приуроченные к памятным и знаменательным датам, акциям.

В рамках благотворительной выставки-акции «Добрый Ангел» (2009-2010), посвященной 180-летию основания ОННБ, в библиотеку были переданы 25 произведений известных одесских художников.

А в эти праздничные пасхальные дни библиотека дарит всем новый художественный вернисаж «Краски Пасхи». Включайтесь и смотрите на сайте ОННБ.

Юбилей журнала

В пятницу, 24 апреля, в Одесском литературно-мемориальном музее А.С. Пушкина (ул. Пушкинская, 13) состоятся праздничные чтения авторов «Одесской страницы» журнала «Гостиная», посвящённые 25-летию журнала.

Тематический литературно-художественный журнал «Гостиная» – одна из частей культурного проекта русской литературной диаспоры в Америке.

Первый номер «Гостиной» вышел в 1995 году, главный редактор – Вера Зубарева, автор книг стихов и прозы. Сегодня «Гостиная» из тематического альманаха стала настоящим толстым журналом в лучших традициях русской литературы. Мы поздравляем организаторов издания. Гостей чтений ждёт встреча с поэтами и прозаиками – авторами «Одесской страницы» журнала.

Программа пройдёт в рамках ежегодного благотворительного фестиваля Областного совета мира «Пасхальные встречи-2020».

Ведущая –Людмила Шарга.

Начало – в 15.00.

Вход свободный.

Якоря дружбы

В воскресенье, 26 апреля, отмечается Всемирный день породненных городов.

«Плоды земли вырастают один раз в год, а плоды дружбы – во всякое время». Это слова древнегреческого философа и математика Пифагора, сказанные 2500 лет назад. Одесса поддерживает дружественные отношения со многими городами мира. Но официальный статус эти связи получили, когда в 1957 году Одесса вступила во Всемирную федерацию породненных городов. В том же году был подписан Договор о побратимстве с английским Ливерпулем и установлен контакт с итальянской Генуей.

Сегодня у Одессы 22 города-побратима в Европе, Азии, Африке и Северной Америке. Одесса — портовый город. И все ее побратимы в большинстве своем приморские города – Варна, Генуя, Иокогама, Ливерпуль, Марсель, Пирей, Стамбул, Хайфа, Балтимор.

С 2018 года в породненных с Одессой городах, а также в городах-партнерах устанавливаются бронзовые якоря – символы нашего города. Они передаются на безвозмездных началах в знак дружбы и общих благих целей.

Дневные звезды

В воскресенье, 26 апреля, в Одесском доме-музее им. Н.К. Рериха (ул. Большая Арнаутская, 47) пройдёт авторская программа «Серебряные Зинаиды» из культурологического цикла «Дневные звёзды». Ее автор – прозаик и искусствовед, член Южнорусского союза писателей Вероника Коваль. Новая программа посвящена двум незаурядным женщинам, ярким представительницам Серебряного века русского искусства.

Зинаида Гиппиус – поэт, прозаик, драматург, литературный критик. Вместе с Дмитрием Мережковским они составили одну из самых оригинальных и творчески продуктивных супружеских пар в русской литературе. Их квартира была центром религиозно-философской и общественной жизни Петербурга начала ХХ века, где собирались мыслители и писатели, тяготеющие к символизму. Законодательницей литературной моды была Зинаида Гиппиус…

Зинаида Серебрякова – одна из первых русских женщин, вошедших в историю изобразительного искусства. Она происходила из знаменитого семейства Бенуа-Лансере, но взяла фамилию мужа-инженера. В родовом имении Нескучное под Харьковом она создала всемирно известную картину «У туалета» (автопортрет), портреты своих четверых детей, сценки из крестьянского быта. Художница прожила полную невзгод, но творчески насыщенную жизнь…

В программе принимает участие мастер художественного слова Зинаида Сагдеева.

Начало – в 14.00.

Вход свободный.