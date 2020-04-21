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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Международные закупщики лекарств задолжали Украине более 5 млрд грн, - Минздрав

Категория: Новости / Экономика и финансы

Международные закупщики лекарств задолжали Украине более 5 млрд грн, - Минздрав

В ходе аудита в Минздраве обнаружили задолженность международных закупочных организаций по поставкам лекарств, закупленных ими за госсредства, на сумму 5,3 млрд грн. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова, передает 112.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

 

 

По ситуации с закупкой лекарственных средств: мы видим большую сумму задолженности международных организаций, которая достигает 5,3 млрд грн,
- сказала она.

Чиновница отметила, что эта сумма накопилась за период с 2015 по 2019 год.

Нам нужно сейчас детально разбираться, каким образом происходит закупка и доставка лекарств, какие сроки использования этих препаратов, и разложить это по полочкам, чтобы понять, как нужно двигаться дальше,
- сказала замминистра.

Она также сообщила, что Минздрав более двух месяцев не проводил заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупки лекарств. Тем не менее, по словам Шаталовой, Минздрав готов возобновить работу по закупке лекарств и начал формировать номенклатуру закупок.

Нам нужно определить перечень лекарственных средств и эта работа уже началась. Мы согласовали со всеми министерствами, надеемся, что в самый короткий срок эти процессы запустим,
- сказала замминистра.

По ее словам, есть также много вопросов по паспортам бюджетных программ, которые находятся в Минфине.

 



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