Международные закупщики лекарств задолжали Украине более 5 млрд грн, - Минздрав

В ходе аудита в Минздраве обнаружили задолженность международных закупочных организаций по поставкам лекарств, закупленных ими за госсредства, на сумму 5,3 млрд грн. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова, передает 112.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Чиновница отметила, что эта сумма накопилась за период с 2015 по 2019 год.
Она также сообщила, что Минздрав более двух месяцев не проводил заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупки лекарств. Тем не менее, по словам Шаталовой, Минздрав готов возобновить работу по закупке лекарств и начал формировать номенклатуру закупок.
По ее словам, есть также много вопросов по паспортам бюджетных программ, которые находятся в Минфине.