Ольга Герасимьюк возглавила Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания

Журналистка и телеведущая Ольга Герасимьюк назначена главой Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета, передает 112.ua.

Ее первым заместителем стал Валентин Коваль, который является продюсером и генеральным директором телеканалов "М1" и "М2". Также заместителем главы назначен Олег Черныш, который ранее руководил департаментом развития сети вещания "Студии 1+1". Ответственным секретарем Нацсовета избран Юрий Зиневич.

Как известно, Ольга Герасимьюк является действительным членом Национального совета с лета 2014 года. До этого она была первым заместителем председателя, а после отставки Юрия Артеменко исполняла обязанности главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.