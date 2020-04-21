 
Информация к новости
  • Просмотров: 48
  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Ольга Герасимьюк возглавила Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания

Категория: Новости

Ольга Герасимьюк возглавила Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания

Журналистка и телеведущая Ольга Герасимьюк назначена главой Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета, передает 112.ua.

Ее первым заместителем стал Валентин Коваль, который является продюсером и генеральным директором телеканалов "М1" и "М2". Также заместителем главы назначен Олег Черныш, который ранее руководил департаментом развития сети вещания "Студии 1+1". Ответственным секретарем Нацсовета избран Юрий Зиневич.

Как известно, Ольга Герасимьюк является действительным членом Национального совета с лета 2014 года. До этого она была первым заместителем председателя, а после отставки Юрия Артеменко исполняла обязанности главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать