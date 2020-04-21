Одесские медики получили право на бесплатный проезд в общественном транспорте

Сотрудники медучреждений Одессы, которые отнесены к опорным больницам, получат право на бесплатный проезд в городском транспорте.

Соответствующее решение было принято сегодня в ходе внеочередного заседания исполкома Одесского горсовета.

Согласно принятому решению, с завтрашнего дня и на период действия введенного карантина работники опорных учреждений здравоохранения, задействованных в борьбе с COVID-19, будут пользоваться правом бесплатного проезда в городском пассажирском электротранспорте общего пользования.

Медицинским сотрудникам опорных медучреждений для бесплатного проезда выдаются специальные удостоверения.

Как отметил глава департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман, на сегодняшний день для медработников уже подготовлено пять тысяч проездных билетов.

Правом на бесплатный проезд сможет воспользоваться персонал городской клинической инфекционной больницы, горбольниц №№1, 5, 3, 10 и 11, роддома № 2, сотрудники городского центра неотложной медицинской помощи, областного клинического центра ("больница водников") и лаборатории Украинского противочумного научно-исследовательского института имени И. И. Мечникова.

Отметим, что в Одессе городской транспорт продолжает работу в режиме "специальных перевозок" - право на проезд имеют медики, правоохранители, коммунальщики, сотрудники местных и государственных органов власти, сотрудники жизненно важных предприятий (в том числе продовольственных магазинов). Также из пригородов Одессы курсируют специальные автобусные маршруты для перевозки медиков к местам работы. А Одесская железная дорога осуществляет перевозки своих сотрудников и медиков на специальных "хозяйственных" поездах.