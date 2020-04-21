В Украине 93% граждан заразились коронавирусом на территории страны, - Минздрав

Подавляющее количество украинцев, у которых установили путь передачи коронавируса, инфицировались на территории Украины. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава в Facebook, передает РБК-Украина.

Отмечается, что остальные 7% украинцев заболели коронавирусом на территории других государств.

В Украине 93% людей с COVID-19 с установленным путем передачи инфицировались на территории нашего государства. Другие 7% находились за границей в пределах 14 дней до появления симптомов,

- говорится в сообщении.

В ЦОЗ отметили, что коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями - через мелкие капли, которые выделяются из дыхательных путей больного COVID-19 во время кашля или чихания.

Эти капли распространяются на расстояние около метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом,

- добавили в ЦОЗ.

Также специалисты дали несколько советов, которые могут обезопасить от заражения COVID-19:

бесконтактное приветствие: здоровайтесь без пожатия рук;

гигиена рук: как можно чаще мойте руки с мылом в течение 20-40 секунд теплой водой с мылом или обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%;

соблюдение респираторной гигиены и этикета кашля: кашляйте и чихайте в одноразовую салфетку, которую потом сразу надо выбросить или, если ее нет - в сгиб локтя;

соблюдение дистанции: не менее полутора метра от других людей;

самоизоляция в случае появления респираторных симптомов: нужно изолироваться от тех, с кем проживаете, настолько, насколько это возможно. Особенно, если среди них есть пожилые люди.

Напомним, по состоянию на утро 23 апреля в Украине зафиксировано 7170 случаев заражения. За сутки заразились 578 украинцев. Это новый суточный антирекорд в Украине.

В Министерстве здравоохранения пояснили, что причиной этой вспышки стали нарушения карантина во время Вербного воскресенья и непосредственно на Пасху.