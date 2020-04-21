Спасатели остановили распространение огня в Чернобыльской зоне

Спасатели продолжают бороться с огнем в Зоне отчуждения и на Житомирщине, огня становится все меньше. Об этом заявил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук на онлайн-брифинге 23 апреля, сообщает Укринформ.
Благодаря мерам, количество очагов горения и их площади в Зоне отчуждения и в Житомирской области продолжают уменьшаться. Так, в зоне отчуждения во всех трех очагах распространения пожаров нет. Силы и средства работают по периметру и в середине очагов, где это возможно,- заявил он.
Демчук уточнил, что на Житомирщине спасатели ликвидировали два очага огня.
В Житомирской области на сегодняшнее утро ликвидированы два очага возле сел Бережесть и Гладковичи. Другие локализованные очаги не представляют угрозы, открытый огонь там не наблюдается. Продолжается пролив пеньков и остатков древесины, а также создание минерализованных полос,- добавил он.
Напомним, в Чернобыльской зоне с 4 апреля продолжается ликвидация пожаров. Убытки предварительно оцениваются в десятки миллионов гривень. Представители ГСЧС неоднократно подчеркивали, что угрозы для критически важных объектов Зоны отчуждения нет.